Bakan Tekin: Dün kapattıkları kapıları açtığımız için rahatsızlar

Bakan Tekin, ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin ev sahipliğinde Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 22. İmam Hatipliler Kurultayı'nın açılışında yaptığı konuşmada, kurultayın hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'de demokrasi ve insan haklarının önünün açıldığı dönemlerde imam hatiplilerin de önünün açıldığını dile getiren Tekin, şöyle konuştu:

"Ben bir imam hatip mezunu kardeşiniz olarak, Türkiye'de imam hatip mücadelesi ve imam hatiplerin varlığını aslında Türkiye'de demokratik siyasal yaşamın bir göstergesi olarak kabul ediyorum. Diğer hususların yanında ve bu hususun da altını ısrarla çizmek istiyorum. Bizim imam hatiplerin mücadelesi, Türkiye'de demokrasinin sıkıştığı anlarda imam hatiplerin üzerindeki baskının arttığını, Türkiye'de demokrasinin ve insan haklarının güvence altına alındığı dönemlerde imam hatiplerin önünün açıldığını hep beraber görüyoruz. Aslında üniversite okulları Türkiye'de bu anlamda demokratik siyasal yaşamın niceliği açısından da bir turnusol kağıdı.

"Dünyada imam hatip tarzından bir model, bir örnek yok"

"Dün gençliği seyirci görmek isteyenler bugün fikir, patent, girişim üreten Teknofest kuşağının varlığından rahatsızlar. Rahatsız oldukları şey başarının ve hakikatin bizatihi kendisi. Dün kapattıkları kapıları biz bugün açtık diye rahatsızlar. Dünyada imam hatip tarzından bir model, bir örnek yok. Dünyanın değişik ülkelerinde imam hatibi bir marka eğitim modeli haline dönüştürüp bu ülkelerde bu tarz eğitim yani hem pozitif bilimler hem de dini eğitim vermek isteyen ülkelerde biz bu ülke modeli rahatlıkla paylaşabiliriz diye düşünüyoruz ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzle birlikte imam hatip okullarının bir marka haline, uluslararası bir marka haline dönüştürmek için bir yolculuğa çıktık".

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda yaptıklarını çok farklı ortamlarda defalarca ifade ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız, imam hatip mezunu olarak imam hatipler konusunda hassas ama çok daha büyük bir hassasiyeti, Türkiye'de bütün çocukların dünyadaki en iyi eğitime kavuşması için varıyla yoğuyla çalışan bir siyasi lider."

Tekin, Gazze'de uluslararası raporlara göre Ekim 2023'ten bu yana 19 bin 423 çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi. Bunlardan yaklaşık 1000'inin bir yaşın altındaki bebek olduğuna işaret eden Tekin, Ekim 2023'ten itibaren bugüne kadar her 52 dakikada bir çocuğun yaşamını yitirdiğini dile getirdi.

Bakan Tekin, şöyle devam etti:

"Biz Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber çocukluğumuzdan, gençliğimizden itibaren Filistin davasını savunarak, Filistin'deki insanların haklarını savunarak büyüdük. Biz Filistin'in haklarını, Filistin'deki Müslümanların haklarını savunurken Yahudiler ile İsrail ile ilişki kuran, onlarla dostluk kuranlar bugün bizleri Filistin konusunda eleştiriyorlar. Ben bu vesileyle bunun bir kez daha altını çizmek istiyorum. Filistin'deki çocuklara yaptıkları zulüm yetmedi. Onunla tatmin olmayan İsrail de bugün aynı şekilde Suriye'de de Suriye'deki çocukların da eğitim öğretim hakkını elinden alacak, onların yaşam hürriyetini elinden alacak eylemler içerisinde. Ben bunu bir hakkı teslim etmek adına, Cumhurbaşkanımızın Filistin davasına sahip çıkma vurgusunu bir kez daha bir Müslüman olarak buna şehadet etmek için bu hususun altını çizmek istedim."

Çocukların ve insanların haklarını savunmak için dünyada olduklarını dile getiren Tekin, çocukların bilinçlendirilmesini sağlamak istedikleri için eleştirildiklerini belirtti.

Gazze'de yaşananları tüm dünyanın gördüğünü ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın bu konuda bilinçlenmesini istediğimiz için muhalefet tarafından yerden yere vurulduk. Bunu hatırlatmak zorunda hissediyorum kendimi. Çünkü bizi o gün eleştiren, 'Ne alakası var Gazze'deki çocuklarla bizim çocuklarımızın, ne alakası var Gazze'de yaşananlarla Çanakkale'nin?' diye bizi eleştirenler bugün Sayın Cumhurbaşkanımızı Filistin konusunda duyarsızlıkla eleştiriyor. Ben bunu sizin şehadetinize, sizin vicdanınıza emanet ediyorum. Bu kadar ahlaksızca bir ikilem hayatımda görmedim."