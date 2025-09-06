Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 25.3ºC Ankara
Gündem
AA 06.09.2025 14:39

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Filenin Sultanları" ve "12 Dev Adam"ı kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-1 yenerek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı ile 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İsveç'i yenerek çeyrek finale çıkan A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Filenin Sultanları" ve "12 Dev Adam"ı kutladı

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Japonya'yı 3-1 mağlup ederek adını finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol ve FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Basketbol Takımlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Yolun sonu şampiyonluk olsun." ifadelerini kullandı.

A Milli Basketbol Takımı A Milli Kadın Voleybol Takımı Cevdet Yılmaz
Filenin Sultanları ilk kez Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi
