Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 21.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 06.09.2025 15:21

Şehit özel harekat polisimize veda

Mersin'de atış eğitimi sırasında kaza sonucu şehit olan özel harekat polisi Mustafa Karapınar için tören düzenlendi. Şehit polisimizin cenazesi, törenin ardından memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Şehit özel harekat polisimize veda

Şehit Karapınar'ın (28) Türk bayrağına sarılı naaşı Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü binasına getirildi.

Burada düzenlenen törene şehidin annesi Fatma, kardeşi Aleyna Karapınar'ın yanı sıra Mersin Valisi Atilla Toros, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ile polisler katıldı.

Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından dua edildi.

Şehidin annesi Fatma Karapınar, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Törenin ardından şehidin naaşı memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Öte yandan şehidin babası Ali Karapınar'ın da özel harekat polisi olduğu ve 2018'de Mersin'de jandarma ekipleriyle ortaklaşa düzenlenen arama, tarama, pusu ile keşif çalışmaları sırasında kalp krizi geçirerek şehit olduğu öğrenildi.

"Şehidimizin makamı ali olsun"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da NSosyal hesabından şehit olan polis memuru Mustafa Karapınar için yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer vermişti:

"Milletimizin başı sağ olsun. Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Mustafa Karapınar, atış eğitimi sırasında ağır makineli silahın arızasını gidermeye çalıştığı esnada silahın kazaen ateş alması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."

Şehit özel harekat polisimize veda

ETİKETLER
Şehit
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan "Filenin Sultanları"na tebrik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:35
Kayalık alandan düşen 334 küçükbaş hayvan telef oldu
16:17
Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının sözleşme ve ödeme esaslarında değişiklik
16:05
Gizemli cismin en net fotoğrafı paylaşıldı
16:30
Ankara'da sağanak etkili oldu: Yollar göle döndü
15:37
Bakan Bayraktar: Türkiye nükleer enerjide çığır açtı
15:32
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, "12 Dev Adam"ı kutladı
TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı Yarışması Tekirdağ'da başladı
TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı Yarışması Tekirdağ'da başladı
FOTO FOKUS
Ankara'da sağanak etkili oldu: Yollar göle döndü
Ankara'da sağanak etkili oldu: Yollar göle döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ