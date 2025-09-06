Kabine üyelerinden "Filenin Sultanları" ve "12 Dev Adam"a tebrik mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Filenin Sultanları tarih yazmaya devam ediyor. Dünya Şampiyonası'nda finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. İnanıyor ve güveniyoruz. Şampiyonluk kupası, takımımızın büyük başarısıyla ülkemize gelecek. Bir günde iki gurur birden yaşıyoruz. Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda namağlup yoluna devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımımız çeyrek finalde. Tebrikler 12 Dev Adam." ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Adım adım şampiyonluk. Dünya Şampiyonası'nda finale yükselen Filenin Sultanları, azimleri ve mücadeleleriyle tarih yazıyor. Haydi kızlar, zafer için son bir adım. Euro Basket 2025'te çeyrek final biletini alan 12 Dev Adam'ı yürekten kutluyorum. Kupa yolunda başarılar diliyorum, inancımız tam." mesajını paylaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tebrik mesajında "Haydi Filenin Sultanları, bu yolun sonu şampiyonluk olsun. Dünya Şampiyonası finalinde şimdiden başarılar. Türkiye için gurur günü. Filenin Sultanları'nın ardından bir güzel haber daha 12 Dev Adam'dan geldi. Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde başarılar. Hedef belli." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Muhteşemsiniz Filenin Sultanları muhteşem. 2025 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı da 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları adını finale yazdırdı. Sizler gururumuzsunuz. Bize kupa yakışır. Yolumuza yenilgisiz devam ediyoruz. Filenin Sultanları'ndan sonra 12 Dev Adam da tarih yazdı. FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda İsveç'i de mağlup eden Milli Takımımız çeyrek finalde. Avrupa Şampiyonluğu bize çok yakışacak." paylaşımında bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da paylaşımında şunları kaydetti:

"Filenin Sultanları tarih yazıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yarı finalde Japonya'yı 3-1 mağlup ederek Dünya Şampiyonası'nda tarihimizde ilk kez finale yükseldi. Milletimize büyük bir gurur yaşatan Filenin Sultanları'nı gönülden tebrik ediyor, finalde başarılar diliyorum. Bu yolun sonu şampiyonluk olsun.

A Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda İsveç'i 85-79 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Parkede sergiledikleri mücadele ve azimle bizlere büyük bir gurur yaşatan ay yıldızlı ekibimizi tebrik ediyor, çeyrek finalde başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun 12 Dev Adam."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de paylaşımında "2025 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası'nda finale yükselen Filenin Sultanları'nı ve FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkan 12 Dev Adam'ı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.