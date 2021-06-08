Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 14:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan kaymakam adaylarını kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 109. dönem kaymakam adaylarını kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 109. dönem kaymakam adaylarını kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı olarak gerçekleşti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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