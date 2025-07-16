Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşim El Nahyan’ı ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Nahyan ile bugün gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Nahyan'ı Türkiye'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, "Sayın Al Nahyan'ın da vurguladığı üzere işbirliğimizi ve dayanışmamızı her alanda güçlendiriyor, kardeşliğimizi pekiştiriyoruz." ifadesini kullandı.
July 16, 2025
Erdoğan, BAE ile kalkınma hamleleri ve yatırımlar başta olmak üzere tüm alanlarda tam bir uyum içerisinde çalışmaya, ülkeler arasındaki güçlü münasebetleri daha ileri seviyelere taşımaya kararlı olduklarını bildirdi.