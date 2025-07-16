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Gündem
AA 16.07.2025 22:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşim El Nahyan’ı ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüşmesine ilişkin, "İşbirliğimizi ve dayanışmamızı her alanda güçlendiriyor, kardeşliğimizi pekiştiriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşim El Nahyan’ı ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Nahyan ile bugün gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Nahyan'ı Türkiye'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, "Sayın Al Nahyan'ın da vurguladığı üzere işbirliğimizi ve dayanışmamızı her alanda güçlendiriyor, kardeşliğimizi pekiştiriyoruz." ifadesini kullandı.

 

Erdoğan, BAE ile kalkınma hamleleri ve yatırımlar başta olmak üzere tüm alanlarda tam bir uyum içerisinde çalışmaya, ülkeler arasındaki güçlü münasebetleri daha ileri seviyelere taşımaya kararlı olduklarını bildirdi.

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