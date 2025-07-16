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Gündem
AA 16.07.2025 22:02

Bakan Kurum: Yangın bölgelerinde ne gerekiyorsa hızlıca adımları atacağız

Bakan Kurum, "Çanakkale Ayvacık'taki Naldöken Mahallesi'nde 2 konut ile 5 ahır, Bolu Mudurnu'daki Çamyurdu köyünde 6 konut, 1 ahır ve 9 samanlık, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği Tekirdağ Şarköy'de ise 1 bağ evi ve 3 samanlık ağır hasarlı olarak tespit edildi" açıklamasını yaptı.

Bakan Kurum: Yangın bölgelerinde ne gerekiyorsa hızlıca adımları atacağız
[Fotograf: AA]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çanakkale, Bolu ve Tekirdağ'da meydana gelen yangınlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Yangınlar nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Kurum, ekiplerin, yangınların kontrol altına alındığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başladığını bildirdi.

Kurum, açıklamasına şöyle devam etti:

"Şu ana kadar Çanakkale Ayvacık'taki Naldöken Mahallesi'nde 2 konut ile 5 ahır, Bolu Mudurnu'daki Çamyurdu köyünde 6 konut, 1 ahır ve 9 samanlık, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği Tekirdağ Şarköy'de ise 1 bağ evi ve 3 samanlık ağır hasarlı olarak tespit edildi. Çalışmalarımız tamamlanınca ne gerekiyorsa hızlıca adımları atacağız."

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Murat Kurum Orman Yangını Yangın Konut
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