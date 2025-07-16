Bakan Fidan: İsrail bölgeyi istikrarsızlaştırmak istiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, `Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Formatlı Gayri Resmi Toplantı` için bulunduğu ABD'nin New York kentinde, gazetecilere, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarını ve Kıbrıs konusunu değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"İsrail bölgeyi istikrarsızlaştırmak istiyor. İsrail saldırıları Gazze'de başladı şimdi Suriye'ye yayıldı. Bölge ülkeleri bunları yakından takip ediyor. Bu bölge bizim bölgemiz. Tek taraflı bir istikrarsızlaştırma kabul edilemez. Suriye'de Cumhurbaşkanımız ve diğer bölge ülkelerin katkılarıyla kurdukları yeni bir yol haritası var. Şam'da yönetime gelen yeni iktidar uluslararası kabul görmüştür. Bölgede umut verici başlangıç ortaya çıktı. Biz bölge ülkeleri ve ABD ile yakın diyalog içindeyiz. Suriye'nin güvenliği başta olmak üzere özgürlüğü konusundaki hassasiyetimizi koruyarak bir çalışma içindeyiz. Olayın başından itibaren Cumhurbaşkanımızı bilgilendirdik. Bölge ülkeleriyle yakın görüşme içindeyiz. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ile yakın diyalog içindeyiz. Burada bir istikrarsızlık istemediğimizi İsrail tarafına da ilettik. Bütün ülkede merkezi hükümetin iradesini ortaya koyması çok önemli. Parçalanmış bir Suriye'yi ortaya koymayı kabul etmemiz mümkün değil. Umarım bir sessizlik ve ateşkes sürecine gireceğiz.

"Fırsatçılık beraberinde büyük riski getirir"

Uluslararası mesajımı Güvenlik Konseyi'nde iletme imkanım olacak. Mesajımız net, İsrail yol yakınken istikrarsızlık oluşturacak politikalardan vazgeçmeli. Başta ABD, Avrupa ve bölge ülkelerinin İsrail'e dur demesi gerekiyor. Aksi takdirde bölgede istenmeyen sonuçları görmek mümkün.

ABD bu konuyu yakından takip ediyor, taraflarla diyalog içinde. Ürdün bu konuda önemli bir aktör, endişelenmekte haklılar. Hem görüşüyoruz hem de değerlendirme yapıyoruz. Sonuçlarının bölgeye getireceği sonuçları tarafların görmesi lazım. YPG'nin bir hareketlilik içinde olduğu duyumlar alıyoruz. İstenmeyen bir duruma girişmesinler. Var olan süreci sıkıntılı hale getirmesinler. Fırsatçılık beraberinde büyük riski getirir.

"Kıbrıs Türklerinin haklarının yok sayılmasını kabul etmemiz mümkün değil"

Gayriresmi Kıbrıs toplantısı olacak. Rum ve Türk taraflarının liderleri, garantör ülkelerle birlikte katılacağız. Kıbrıs Türklerinin haklarının yok sayılmasını kabul etmemiz mümkün değil. Mevcut durumun Türklerinin haklarının hiçe sayıldığı ortamı hazırladığını gördük. Biz tartışmalara ve diyaloğa devam edeceğiz. Bazı senaryolar ve fikirler var, bunları konuşacağız"