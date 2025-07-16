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Gündem
AA 16.07.2025 18:12

Bakan Fidan'dan Suriye diplomasisi

Dışişleri Bakanı Fidan, işgalci İsrail'in Suriye'yi hedef alan saldırılarıyla ilgili diplomasi trafiği yürüttü. Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ve Suudi mevkidaşı Al Suud ile İsrail'in artan saldırıları ve risk yaratan eylemlerini görüştü.

Bakan Fidan'dan Suriye diplomasisi
[Fotograf: AA]

İşgalci İsrail'in Suriye'yi hedef alan saldırılarının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile yaptığı telefon görüşmesinde, işgalci İsrail'in Suriye'nin güneyini ve Şam'ı hedef alan saldırılarının endişe verici olduğunu kaydetti.

Bölgesel güvenliği ve Suriye'de istikrarın tesisine yönelik çabaları tehdit eden müdahalelerin bir an önce sona ermesi gerektiğini vurgulayan Fidan, Suriye'de huzurun tesisi için ilgili tüm tarafların çaba harcamasının önemli olduğunu belirtti.

Fidan, Barrack ile görüştü

Fidan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile telefonda görüştü.

Bakan Fidan, İsrail’in Suriye’yi hedef alan saldırılarının ve Suriye’nin güneyindeki çatışmaların durdurulması gerektiğini kaydetti.

Ürdün

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İsrail’in artan saldırıları ve bölgesel düzeyde risk yaratan eylemleri ele alındı. Suriye’yi hedef alan saldırıların bir an önce sona ermesi gerektiği kaydedildi.

Suudi Arabistan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İsrail’in bölgede istikrarsızlık yaratmayı hedefleyen saldırıları değerlendirildi.

Suriye’ye yönelik saldırıların bu ülkede istikrarın tesisi amacıyla atılmış adımlara zarar verecek nitelikte olduğu ve bu saldırgan eylemlerin bir an önce sonlandırılması gerektiği kaydedildi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan İsrail Suriye Ürdün
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