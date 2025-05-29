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Gündem
TRT Haber 29.05.2025 06:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da 4 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beykoz Millet Bahçesi’nde “İstanbul’un Fethi’nin 572. Yılı Kutlamaları ve Millet Bahçeleri Açılış Töreni”ne katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte İstanbul’un 4 yeni millet bahçesinin açılışını gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da 4 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirecek

Bu yıl İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümü ve Çevre Haftası kutlamaları birlikte düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı etkinlikler kapsamında bugün saat 13.00’te Beykoz Millet Bahçesi’nde “İstanbul’un Fethi’nin 572. Yılı Kutlamaları ve Millet Bahçeleri Açılış Töreni” düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte Arnavutköy, Beykoz, Kağıthane ve Sultangazi millet bahçelerinin açılışını gerçekleştirecek.

İstanbul'a 4 yeni nefes alanı

Açılışları gerçekleştirilecek Arnavutköy Millet Bahçesi, 243 bin metrekare, Beykoz Millet Bahçesi yaklaşık 105 bin metrekare, Kağıthane Millet Bahçesi, 27 bin 71 metrekare, Sultangazi - Cebeci Millet Bahçesi ise yaklaşık 54 bin metrekarelik alanda inşa edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da 4 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirecek

Türkiye genelinde 292 millet bahçesi tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı misyonu kapsamında “81 İlde 100 Milyon Metrekare Millet Bahçesi” hedefiyle şehirlere nefes olacak yeşil alanlar kazandırıyor. Proje kapsamında Türkiye genelinde 77 milyon 355 bin 804 metrekare alanda 534 millet bahçesi yapımı için çalışmalar planlandı. Bugüne kadar 34 milyon 783 bin metrekare alanda 292 millet bahçesi tamamlandı. 42 milyon 572 bin metrekare alanda 242 millet bahçesinin yapım çalışmaları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da 4 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirecek

İstanbul'a 20 millet bahçesi daha yapılıyor

İstanbul genelinde ise 18 milyon 778 bin metrekare alanda 54 millet bahçesinin yapımı için çalışmalar planlandı. Bugüne kadar 5 milyon 579 bin metrekare alanda 34 millet bahçesi yapıldı. 13 milyon 199 bin metrekare alanda 20 millet bahçesinin yapım çalışmaları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da 4 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirecek

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İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Murat Kurum Millet Bahçesi
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