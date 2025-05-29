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Gündem
AA 29.05.2025 00:45

Bakan Tunç'tan yeni atanan HSK üyelerine hayırlı olsun mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliklerine atanan 4 yeni üye için hayırlı olsun mesajı yayımladı.

Bakan Tunç'tan yeni atanan HSK üyelerine hayırlı olsun mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Resmi Gazete'de yayımlanan ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliklerine atanan, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu, Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Serdar Ateş, İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Sait Özdemir, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Bülent Küfüdür'e görevlerinin hayırlı olması temennisini iletti.

HSK'ya 4 yeni üye atandı
HSK'ya 4 yeni üye atandı

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Hukukun üstünlüğünden ayrılmadan adil, bağımsız, tarafsız, güvenilir ve etkin yargı sisteminin daha da güçlendirilmesi adına üstlendikleri bu önemli görevde kendilerine muvaffakiyetler diliyorum. HSK'nın yeni üyelerinin adaletin tecellisi yolunda başarılı çalışmalara imza atacaklarına yürekten inanıyorum. Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun."

 

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