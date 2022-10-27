Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 16:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Savunma Bakanı Gantz'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.
Etiketler: İsrail Recep Tayyip Erdoğan
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