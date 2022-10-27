Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda açıklama yaptı.

Kimyasal silah iddiasına tepki gösteren İnce, "Saçmalık, bu tam PKK'ya, terör örgütlerine hizmet etmektir. Böyle bir şey yok. Bizin envanterimizde kimyasal silah yok" ifadelerini kulandı.

Bu iddiayı savunanların terör destekçisi olduğunu vurgulayan İnce, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan bu iftiranın askerin moralini bozma amacı taşıdığını aktardı.

İnce, "Silahlı Kuvvetlerin, askerimizin moralini bozacak, onları dünyaya şikayet edecek bu tür saçmalıkları, ahlaksızlıkları solculuk olarak anlatan aptallar vardır. Solcu adam ahlaklı olur, dürüst, ülkesine bağlı olur. Aptallığı solculuk olarak yutturamazlar bize" dedi.