Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşası başlayan konut ve köy evi sayısı 100 bini buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli’de düzenlenen “Depremzedelerle İftar” programında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Deprem konutlarımızın temellerini süratle atıyoruz. Dün itibarıyla inşası başlayan konut ve köy evi sayısı 100 bini buldu. Bayramda da depremzedelerimizi yalnız bırakmayacağız. İnşası tamamlanan köy evlerinin bazılarının teslimatını yapacağız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de iftar programında konuşuyor. https://t.co/L4vlIZVIxN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 15, 2023

Hatay hariç tüm illerde enkaz kaldırma çalışmaları bayrama kadar tamamlanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni Hatay'la kardeş yaptık. Günlük 25 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapıyor ve konterner kurulumunu yönetiyor. Alt yapının onarılmasına kadar çok geniş bir alanda belediyelerimiz hizmet veriyorlar. İnşallah yaraları tamamen sarıncaya kadar sahada olmayı sürdüreceğiz.

Şehirlerimizi tekrar eski ihtişamına kavuşturuncaya dek durmayacağız, dinlenmeyeceğiz. Depremzedelerimize sahip çıkacağız.

"Türkiye'nin sorunlarını çözebilecek kapasiteleri yok"

Ülkemiz 14 Mayıs seçim atmosferine girdi, seçim yaklaştıkça birileri ikbal derdine düştü.

Tüm tuşlara aynı anda basmaya başladılar. Terör örgütüyle pazaelığa kadar her türlü yolu deniyorlar. Abuk subuk vaatlerle günü kurtarmaya çalışıyorlar. Millete umut olacak hiçbir projeleri yok. Mazilerinde ülkeye kazandırdıkları hiçbir yatırımları yok. Ülkenin geleceğine dair hiçbir ufukları yok. Gençlerimize umut aşılayacak hiçbir vizyon yok. Türkiye'nin sorunlarını çözebilecek kapasiteleri yok.

Bu yokluklar ittifakında ne var? Bolca anlaşmazlık var. Bir sene boyunca onlarca temas yaptılar. Aynı masanın etrafına oturmuş 7 kişi daha birbirlerini idare edemiyorlar. Makam mevkii dağıtmak dışında bir şey yaptıkları yok. Her partinin genel başkanına cumhurbaşkanı yardımcılığı veriyorlar. Bunlar devlet nedir haberi yok. Böyle devlet yönetilir mi?

"Bunların tek derdi Kandil'den aldıkları talimatı yerine getirmek"

Bunların tek derdi Kandil'den aldıkları talimatı yerine getirmek, terör örgütleriyle omuz omuza yürümek. Bunlar değil mi Diyarbakır annelerinin yavrularını dağa kaçıranlar. Vatansefer milletim bu terörün parlamentodaki temsilcilerine yürü der mi? Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta bunları sandığa gömeceğiz.

Bunlar milletimin tüm bu yaşananları görmediğini zannediyor. Oysa bu millet koalisyonun ne demek olduğunu çok iyi bilir. Bu millet, siyasi istikrarsızlığın nasıl faturalar ödettiğini çok iyi bilir. Bu tür göz boyamalara milletim asla izin vermez. Vatandaşın aklını hafife alanlar şimdiye kadar hep kaybetmiştir. İnşallah yine kaybedeceklerdir.

"Onlar laf üretir, biz iş üretiriz"

Osman Gazi Köprüsünün hesabını bunlara sormanız lazım. Bunlar bir tahta köprü bile yapamazlar. Biz Marmaray'ı yaptık, Avrasya Tüneli'ni yaptık... Biz Fatih'in torunuyuz. Karadan yürüttü o kadırgaları. Biz de denizin altından Marmaray'ı yürütececğiz dedik, yürüttük. Dedik o da yetmez, bir de Avrasya Tüneli yapalım. İstanbul İzmir arasını 3 saat 15 dakikaya indirdik. İş bilenin, kılıç kuşananındır. Onlar laf üretir, biz iş üretiriz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birkaç hafta sonra İzmir'de de yine dev bir şehir hastanesinin açılışını yapacağız. https://t.co/sw1py9wcoK pic.twitter.com/e5bK8ozjO1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 15, 2023

"İzmir'de de yine dev bir şehir hastanesinin açılışını yapacağız"

Birkaç hafta sonra İzmir'de de yine dev bir şehir hastanesinin açılışını yapacağız.

Gençler ellerinin altındaki teknoloji sayesinde geçmişi de bugünü de çok iyi biliyor. İnşallah sandıkta en büyük tokadı gençlerimiz indirecek.