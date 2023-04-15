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Gündem
TRT Haber 15.04.2023 18:46

TCG Anadolu ziyarete açılıyor

Kısa süre önce hizmete giren TCG Anadolu gemisi, 17 Nisan'da İstanbul’da halkın ziyaretine açılacak.

TCG Anadolu ziyarete açılıyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından TCG Anadolu'nun ziyaret günleri ve saatleri paylaşıldı. 

24 Nisan'da boğazdan geçecek

Açıklamada, "Kısa süre önce hizmete giren TCG Anadolu gemisi, 17-23 Nisan 2023 tarihleri arasında İstanbul’da halkımızın ziyaretine açılacaktır. TCG Anadolu ayrıca 24 Nisan 2023 tarihinde de İstanbul Boğazı’ndan geçerek vatandaşlarımızı selamlayacaktır. Sarayburnu Limanı’nda demirleyecek olan gemimiz aşağıda belirtilen tarih ve saat aralığında vatandaşlarımız tarafından ziyaret edilebilecektir" ifadelerine yer verildi. 

İşte TCG Anadolu gemisini ziyaret edilebilecek günler:

17 Nisan 2023 saat 13.00-18.00
18 Nisan 2023 saat 10.00-18.00
19 Nisan 2023 saat 10.00-18.00
21 Nisan 2023 saat 10.00-18.00
22 Nisan 2023 saat 10.00-18.00
23 Nisan 2023 saat 10.00-18.00 

 


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