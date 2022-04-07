Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 22:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan İlham Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. İki lider, bölgede kalıcı barış için atılacak adımları değerlendirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre iki lider, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği Konseyi-Azerbaycan-Ermenistan toplantısında görüşülen hususları ve varılan mutabakatı ele aldı.
İki lider, Azerbaycan'ın çıkarlarının korunması, bölgede kalıcı barış ve huzurun tesis edilmesi için atılacak adımları değerlendirdi.
Etiketler: Azerbaycan İlham Aliyev Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Nisa bebeğin sağlık durumu nasıl?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz