Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 10 bin sürekli işçi alımı yapıldığını açıkladı.

"Aramıza katılan çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun"

Bakan Koca, "Taşra teşkilatı hizmet birimlerimizde istihdam edilmek üzere, 10 bin sürekli işçi alımı, 6 ve 7 Nisan'da, noter huzurundaki kura çekimiyle yapıldı. Kura çekimi, Bakanlığımızın YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı. Aramıza katılan çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.