TBMM Başkanı Şentop, iftarın ardından yaptığı konuşmada, şehit ailelerini Meclis'te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Her ramazanda olduğu gibi bu yıl da şehit yakınlarıyla bir araya gelmekten onur duyduğunu anlatan Şentop, şehit ailelerinin, varlıkları ile şehitlerin şahsı manevisini Milletin Meclisi'ne taşıdığını söyledi.

"Bu milletin baş tacısınız, millete emanetsiniz"

Şentop "Ebediyen minnettar kalacağımız, vatan için toprağa düşmüş aziz şehitlerimizin aileleri olarak sizler, bu milletin baş tacısınız. Şühedamız adına, artık bu millete emanetsiniz" sözlerini kullandı.

Şentop, ramazan ayının ülke, millet, bölge ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve bazı milletvekilleri de katıldı.