Pendik'te boş arazide bulunan ve acil tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebeğin sağlık durumunun ciddi olduğu, beyin ölümü açısından kesin sonucun ise daha belirlenmediği söylenmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Nisa bebeğin beyin ölümünün gerçekleşmediğini söyledi. Bakan Koca, paylaşımında şu bilgilere yer verdi:

"Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip edilen Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa Bebeğimize Allah’tan şifa diliyoruz"

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip edilen Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa Bebeğimize Allah’tan şifa diliyoruz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 7, 2022

Ne olmuştu?

Pendik 11 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz, 29 Mart salı günü Pendik'te boş araziye bırakılmış bir bebek ihbarına gitmişti.

Durmaz, bulduklarında aç olan bebeği emzirmiş ve 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını vermişti.

Gözaltına alınan anne tutuklanarak cezaevine gönderildi

60 ayrı kamera görüntüsünü inceleyen polis ekipleri, anne Ebru S.'yi evinin önünde yakalamıştı.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Ebru S., 'İyileşme olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine neden olarak yaralama' suçlamasıyla mahkemeye sevk edilmişti.

Ebru S. "iyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine neden olarak yaralama" ve "terk" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.