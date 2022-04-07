İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda islamofobi ve nefret suçlarına dikkat çekti.

"Ruanda devletinin ve halkının acılarını paylaşıyoruz"

Altun, "Afrika tarihine kara leke ile yazılan Ruanda katliamını teessürle hatırlıyor, dost Ruanda devletinin ve halkının acılarını paylaşıyoruz" dedi.

İslamofobiye de dikkat çeken Altun, "Türkiye olarak küresel çapta ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslamofobi ve nefret suçlarının yayılmasını önlemek için mücadeleye devam edeceğiz" sözlerine yer verdi.