Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbek mevkidaşı arasında Ayasofya görüşmesi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Mirziyoyev, Ayasofya Camii’nin yeniden açılışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bu tarihi gelişmenin Türk milleti ve İslam dünyası için hayırlı olması temennisinde bulundu.
Görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı, bölgesel konular değerlendirildi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 16:48
Son Haberler
- 17:01
- 16:59
- 17:02
- 16:57
- 16:44
Sıradaki Haber
Ayasofya Camii, Cuma namazı sonrası dezenfekte edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz