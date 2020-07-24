Ordu'da, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ordu Şubesince gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, cuma namazı sonrası Aziziye Camisi önünde vatandaşlara tatlı ikramında bulunuldu.

TÜGVA Ordu Şube Başkanı Ahmet Güler, burada yaptığı basın açıklamasında, bugün ikinci bir basın açıklaması değil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayasofya Diriliş Bildirisi"ni paylaşacaklarını söyledi.

İsteyen vatandaşların, bildiriyi stanttan alabileceklerini ve hatıra olarak saklayabileceklerini belirten Güler, 3 gün boyunca Köprübaşı Meydanı'nda da "Ayasofya Cami Hatırası" resmi önünde fotoğraf çektirilebileceğini aktardı.

Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ayasofya Diriliş Bildirisi"ni katılımcılara okudu.

Basın açıklamasının ardından cami önündeki "Ayasofya Cami Hatırası" önünde fotoğraf çekildi.

Bayburt

AK Parti İl Başkanlığınca Kent Ormanı'nda düzenlenen etkinlik kapsamında, cuma namazının ardından vatandaşlara lokum ve şeker ikramında bulunuldu.

AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tarihi bir gün yaşadığını söyledi.

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Polat, şunları kaydetti:

"Bugün fethin, dirilişin sembolü Ayasofya, yeniden ibadete açılıyor. Bu anlamda hepimiz çok mutluyuz. Biz çift kanatlı bir medeniyet iddiası peşindeyiz. Maddeyi imal etmenin yanında manayı da desteklemenin ve mana için var olmanın iddiasının peşindeyiz. Rabbim bize daha nice manaları yerine getirmeyi nasip eylesin diye dua ediyorum. Ayasofya için buraya toplanan sizleri tebrik ediyorum."

Programa, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Arpalı Belde Başkanı Abdurrahman Polattimur, partililer ile vatandaşlar katıldı.

Yozgat

AK Parti İl Başkanlığınca Yozgat il merkezi, ilçeler ve bütün beldelerde mevlit okutulup dua edildi.

Cuma namazı öncesi Yozgat Bilal Şahin Külliyesi'ndeki mevlit programına Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti İl Başkanı Çelebi Dursun ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çekerek ilçe esnaflarından Mehmet Uzun, Mehmet Ali Kırlı ve Süleyman Kırlı, Ayasofya-i Kebir Camii'nin, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması dolayısıyla kurban kesti. Kesilen kurbanın etleri Kur'an kursuna bağışlandı.

Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılışı için İstanbul'a gidemeyenler açılışı televizyon ve cep telefonlarından izledi.

İş yerlerinde bulunan esnaf, açılış ve ilk cuma namazını televizyon ekranlarından izlerken, parklardaki vatandaşlar da cep telefonlarından takip etti.

Kent esnafından Ali İhsan Gezginci, Ayasofya'nın açılışından mutluluk duyduğunu belirterek, açılışta emeği geçenlere teşekkür etti.

Selahattin Şahin de Ayasofya-i Kebir Camii'nde 86 yıllık özlemin sona erdiğini belirterek, "İslam alemine hayırlı olsun oraya gidip onlarla birlikte olmak isterdik. Ama biz de buradan televizyondan izliyoruz. Çok mutluyuz, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, 'Açılacak' dedi açıldı. 86 yıl sonra Ayasofya özgürlüğüne kavuştu." diye konuştu.

Sivas

Sivas Belediyesi tarihi Cumhuriyet Meydanı'ndaki ekrandan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışını canlı olarak yayınladı.

AK Parti Sivas İl Başkanlığı ise açılış dolayısıyla vatandaşlara lokma ikram etti.

Kent meydanına yerleştirilen Ayasofya Cami Hatırası panosu önünde vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, burada yaptığı konuşmada, önemli ve anlamlı bir gün yaşandığını söyledi.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti Ayasofya-i Kebir Camii'nin tekrar müminlerle buluştuğunu belirten Bilgin, "Rabb'imize şükrediyoruz, bu güzel günü bize yaşatan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emek veren, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

"Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın" sloganıyla büyümüş bir nesil olduklarını dile getiren Bilgin, "İnşallah bundan sonraki süreçte de Türk milletinin birliği ve beraberliğiyle Ayasofya'nın minarelerinden kıyamete kadar ezanlar susmayacak, cemaatsiz kalmayacak." diye konuştu.

Kırşehir

Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılması dolayısıyla Kırşehir'de lokma tatlısı dağıtıldı.

TÜGVA Kırşehir İl Temsilciliğince Cacabey Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, cuma namazından çıkanlara lokma tatlısı ikram edildi.

TÜGVA Kırşehir İl Temsilcisi Sergen Özdemir, gazetecilere, Ayasofya-i Kebir Camisinin yeniden ibadete açılmasından duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Çok mutlu bir gün içindeyiz. TÜGVA olarak bu mutluluğumuzda vatandaşlarımıza lokma tatlısı ikram ettik, sevincimizi onlarla paylaşmak istedik. Bizler gençlik olarak böyle bir günü ve dönemi yaşadığımız için Allah'a şükrediyoruz." dedi.

Adıyaman

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adıyaman Temsilciliğince, cuma namazı sonrası Demokrasi Parkı önünde dua edilerek vatandaşlara tatlı ikramında bulunuldu.

TÜGVA Adıyaman İl Temsilcisi İdris Toprak, gazetecilere, Ayasofya-i Kebir Camii'nin inşa edildiği tarihten itibaren defalarca şahit olduğu yeniden dirilişlerden birinin yaşandığını belirtti.

Ayasofya-i Kebir Camii'nin dirilişinin Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisi olduğunu ifade eden Toprak, şunları kaydetti:

"Ayasofya'nın dirilişi, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların fetret devrinden çıkış iradesinin ayak sesidir. Ayasofya'nın dirilişi, sadece Müslümanların değil onlarla birlikte tüm mazlumların mağdurların ezilmişlerin umut ateşinin yeniden alevlenişidir. Ayasofya'nın dirilişi, Türk milleti, Müslümanlar ve tüm insanlık olarak dünyaya söyleyecek yeni sözlerimiz olduğunun ifadesidir."

Kahramanmaraş

TÜGVA Kahramanmaraş Temsilciliğince, cuma namazı sonrası Ulu Camisi çıkışında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayasofya diriliş bildirisi", "Fatih Sultan Mehmed Han'ın Ayasofya Vakfiyesi" ile müzeden Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne çevrilen Danıştay kararı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının yer aldığı karar bildiri olarak dağıldı.

TÜGVA İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu'nun da yer aldığı üyeler daha sonra cami çevresini gezerek vatandaşlara söz konusu bildiriyi dağıttı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, Danıştay kararı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması Osmaniye'de sevinçle karşılandı.

Osmaniye

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması dolayısıyla, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Osmaniye Şubesi tarafından, Enverül Hamit Camisi'nde cuma namazı çıkışında cemaate tatlı ikram edildi.

Ayrıca cami avlusuna asılan dev Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi afişi önünde vatandaşlar hatıra fotoğrafı da çektirdi.

TÜGVA Şube Başkanı Talha Akif Gürbüz, İslam Alemi için tarihi bir sevinci idrak ettiklerini, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının mutluluğunu, kentin en büyük camisinde tatlı ikramında bulunarak yaşadıklarını belirtti.

Gürbüz, şunları söyledi:

"Bugün İslam Alemi için Ayasofya'nın yeniden dirilişinin günüdür. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılması, Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, Mescid-i Aksa'nın inşallah özgürlüğüne kavuşması için atılan bir adımdır. Biz de vakıf olarak 81 ilde, kentin en büyük camilerinde Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması dolayısıyla tatlı ikramımız oldu. Burada ayrıca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya Manifestosu ile Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakıf mektubunu tüm cemaatimizle de paylaşmış olduk. İnşallah tüm dünyada yeniden Osmanlı barışı, mirası ve medeniyeti hakim olacaktır. Bunu yapacak olan da Türk milletidir."

Kastamonu

Nasrullah Meydanı'nda Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kastamonu Temsilciliğince düzenlenen programda vatandaşlara tatlı ikram edildi, hatıra fotoğrafı standında ise fotoğraf çekildi.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Faruk Duruş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı dolayısıyla tatlısı ikramında bulunduklarını söyledi.

Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılması dolayısıyla mutluluk duyduğunu vurgulayan Duruş, "Coşkuyla ve heyecanla bu açılışı kutluyoruz. 86 yılın sonunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Ayasofya'nın açılışını gerçekleştirdik. Türkiye'nin 81 ilinde bu heyecan ve coşku artarak devam ediyor. İnşallah yeni fetihlerin habercisi olarak Ayasofya'nın coşkusunu bir ömür boyu yaşarız." dedi.

TÜGVA Kastamonu Temsilcisi Burak Arslan da Ayasofya'yı aslına rücu ettiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Samsun

Samsun'daki bazı camilerde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra cuma namazıyla ibadete açılması dolayısıyla vatandaşlara şerbet ve tatlı dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması nedeniyle Büyük Cami, Gürbüz Camisi ve Atakum Mimar Sinan Camisi'nde vatandaşlara cuma namazı sonrası şerbet ikram edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, cuma namazının ardından Büyük Cami'de vatandaşlara şerbet dağıttı.

86 yıllık özleme son verildiğini belirten Demir, ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Havza Belediyesi tarafından Kevser Camisi'nde cuma namazının ardından vatandaşlara şerbet ikram edildi.

Şerbet dağıtımına Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan da katıldı.

Özdemir, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Böylece fetih hakkı olan Ayasofya aslına rücu etmiş, İstanbul'un fatihi Sultan Mehmet Han'ın vasiyeti yerine gelmiştir. Bugünleri bizlere gösteren, bir duamızı daha gerçeğe dönüştüren Rabb'imize hamd ediyoruz." dedi.

İlçede yaşayan Ömer Faruk Çörekçioğlu ise Yeni Mescit Camisi'nde cuma namazı sonrası vatandaşlara tatlı ikram ederek, sevincini paylaştı.

Terme ilçesinde de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması sevinçle karşılandı.

Tarihi Pazar Camisi'nde kurulan stantta Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılması dolayısıyla Terme Belediyesi tarafından cuma namazı sonrası vatandaşlara Osmanlı şerbeti ikramı yapıldı.

Belediye Başkan Vekili Cem Devranlı, Başkan Yardımcısı Kemal Alemdar ve AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Ar, şerbet ikramına katılarak vatandaşların sevincine ortak oldu.

Sinop

Sinop'taki bazı camilerde de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra cuma namazıyla ibadete açılması dolayısıyla vatandaşlara şerbet ve tatlı ikramında bulunarak dua edildi.

Cuma namazı sonrası Alaaddin Camisi avlusunda çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca vatandaşlara tatlı ikram edildi.

Vali Yardımcısı Murat Girgin ve çok sayıda vatandaşın da katıldığı etkinlikte İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılması nedeniyle dua etti.