İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'te alınan kararla müze oluncaya dek cami olarak kullanılan, 86 yıl müze olarak hizmet veren Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığınca dua programı düzenlendi.

Dünyanın pek çok ülkesinden ve Türkiye'nin dört bir yanından binlerce Müslüman sabah namazı ile birlikte Ayasofya Camii çevresini doldurdu.

Giriş noktalarında, ateş ölçümü ve maske kontrolü yapıldı. 17 sağlık noktasında 736 sağlık personeli, 1'i helikopter ambulans olmak üzere 101 ambulans bölgede görev yaptı.

Sabah 10.00'da sela ve tekbirlerle başlanan programda, Kur'an-ı Kerim okundu. Türkiye'nin seçkin hafızları, ilk olarak birinci cüzü okudu, ardından Kehf Suresi, Meryem Suresi, Yasin Suresi, Fetih Suresi ile kısa surelerden İhlas, Felak ve Nas'ı tilavet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 12.00 sıralarında Ayasofya Meydanı'na gelmesinin ardından camiye giriş yaptı. Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca camide düzenlenen dua programında, Kur'an-ı Kerim tilavetlerini dinledi.

Camiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kabine üyeleri, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, eski başbakanlardan Tansu Çiller, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile partilerin temsilcileri katıldı.

Salalar verildi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki açılış programında, Ayasofya Meydanı'nı dolduran vatandaşlar tekbir getirdi. Daha sonra Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki hoparlörden sala verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kur'an-ı Kerim okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cami içinde Kur'an-ı Kerim okudu. Erdoğan, Fatiha suresini ve Bakara suresinin ilk 6 ayetini okurken, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş program sonunda dua etti.

İlk namazı kılmak için Ayasofya Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, dualara "amin" diyerek katılırken, Fatiha suresini okudu.

4 minareden 4 müüezzin ezan okudu

Duaların ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 4 minaresinden 4 müezzinle ezan okundu, cemaat 86 yıl sonra ibadete açılan camide kılınan ilk namazda secde etti.

Yenikapı'da da namaz kılındı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra cuma namazını kılmak ve tarihi ana tanıklık etmek için çeşitli illerden İstanbul'a gelen çok sayıda vatandaş da alanın dolması nedeniyle cuma namazını Yenikapı etkinlik alanında kıldı.

Kılıçlı Cuma Hutbesi

Sünnet namazının ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cuma Hutbesi'ni okumak için minbere kılıçla çıktı.Osmanlı geleneğinde hutbe sırasında sol ele alınan kılıç "dosta güven verme" amacını taşıyor.

"Hamdüsenalar olsun Allah'a"

Erbaş, "Ayasofya: Fethin nişanesi, Fatih'in emaneti" başlıklı hutbedeki şu satırları okudu:



"Milletimizin derin bir yürek yarasına dönüşen hasreti sona eriyor. Yüce Rabbimize sonsuz hamdüsenalar olsun. Ayasofya'nın ibadete açılması, başta Mescid-i Aksa olmak üzere, yeryüzünün bütün mahzun mescitlerinin ve mazlum müminlerinin can suyuna kavuşmasıdır. Ayasofya'nın ibadete açılması, iman ve vatan sevdasını her şeyin üstünde tutan aziz milletimizin, köklerinden aldığı manevi güçle sağlam bir istikbali inşa etme azmidir.



Ey insanlar, Ayasofya Camii'nin kapıları, tıpkı Süleymaniye, Selimiye, Sultanahmet ve diğer camilerimiz gibi hiçbir ayrım gözetmeksizin Allah'ın bütün kullarına açık olacaktır. Ayasofya Camii’nin manevi atmosferinde inanca, ibadete, tarihe ve tefekküre uzanan yolculuk inşallah kesintisiz devam edecektir."

Erbaş daha sonra 86 yıl sonra Ayasofya Camii'nde ilk Cuma Namazı'nı kıldırdı.

Emine Erdoğan kadınlarla namaz kıldı

Ayasofya Camii'nin dışında da binlerce Müslüman namaz kıldı.Camilerde yer bulamayanlar, evlerinden getirdikleri seccadeleri cami çevrelerinde bulundukları yere sererek, cuma namazını kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da kadınlara ayrılan bölümde namazını eda etti.

Namaz sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan 350 bin kişinin bugün Cuma Namazı'na iştirak ettiğini söyledi. Vatandaşlar, Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde de yoğunluk oluşturdu.

Sıkı güvenlik tedbirleri

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı dolayısıyla 21 bin polis görev yaparken, bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Caminin açılışı dünyada gündem oldu

Caminin ibadete açılması, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarla da gündem oldu.

Çok sayıda yerli ve yabancı gazeteci, Cankurtaran'da oluşturulan basın merkezinde toplanarak minibüslerle Ayasofya Meydanı'ndaki basın platformuna taşındı. Basın mensupları için Ayasofya Meydanı'nda yapılan iki katlı platformda çok sayıda gazeteci görev yaptı.

Caminin ibadete açılması, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarla da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarının #AyasofyaCamii etiketiyle yaptığı paylaşımlar Twitter'da ilk sırada yer aldı.

Açılış etkinliği televizyon kanallarının yanı sıra sosyal medya platformları üzerinden de canlı yayımlandı.

Program, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel sosyal medya hesaplarından ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi adına açılan resmi Twitter hesabından da izlendi.