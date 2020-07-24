Haber Giriş: Kaynak: AA
Ayasofya Camii, Cuma namazı sonrası dezenfekte edildi
İstanbul Valisi Yerlikaya, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde dezenfekte işlemlerinin tamamlandığını belirtti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili misafirlerimiz, #AyasofyaCamii içerisinde cuma namazı sonrası dezenfekte işlemleri tamamlandı. Sağlık tedbirlerine uyarak ziyaretçileri cami içerisine kontrollü bir şekilde ve gruplar halinde almaya başladık. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Son Haberler
- 16:23
- 16:24
- 16:21
- 16:06
- 16:07
Sıradaki Haber
Turizmciler Kurban Bayramı'nı bekliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz