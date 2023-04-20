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Gündem
AA 20.04.2023 23:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan Hırka-i Şerif'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda restorasyonu tamamlanan birimlerin açılışının ardından Hırka-i Saadet Dairesi'ndeki Hırka-i Şerif'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan Hırka-i Şerif'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda restorasyonu tamamlanan Mukaddes Emanetler Dairesi, Fatih Köşkü, Seferli Koğuşu, Hazine Koğuşu ve Mecidiye Köşkü'nün açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan Hırka-i Şerif'i ziyaret etti

Törenin ardından Erdoğan çifti, dualar eşliğinde Hırka-i Saadet Dairesi'nde bulunan Hırka-i Şerif'i ziyaret edip restorasyonu tamamlanan birimleri gezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan Hırka-i Şerif'i ziyaret etti

Tarihi eserlere ilişkin yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osmanlı döneminden kalma kılıçların estetiği ve sanatını övdüğü görüldü.

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