Bakan Dönmez: Keşfimiz tüm konutların 35 yıllık ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasitede

Bakan Dönmez, Filyos Gaz İşleme Tesisi'nde düzenlenen "Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni"nde yaptığı konuşmada, başta liderliğiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye’nin enerji tarihinde yeni bir çağ açan binlerce kahramanın bugün burada olduğunu ve bir ülkenin enerji bağımsızlığına giden ilk kıvılcımı ateşlediklerini söyledi.

Daha önce Karadeniz’de yabancı şirketlerle birçok sondaj yaptıklarını anımsatan Dönmez, "Ancak hiçbirinde neticeye varamadık. Türkiye’nin bir karar vermesi gerekiyordu. Ya bu şekilde devam edecektik ya da kendi gemilerimizle, kendi insan kaynağımızla ve kendi teknolojimizle yola devam edecektik. Biz ikincisini seçtik. Yerli ve milli bir enerji politikasıyla önce arama sonra sondaj gemilerimizi filomuza dahil ettik." dedi.

Dönmez, Türkiye’nin bugün geldiği noktanın sabrın, azmin, çalışmanın, bir olmanın, beraber olmanın bir sonucu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Karadeniz gazı ilk keşiften üretime kadar dünyanın en kısa sürede yapılan deniz saha geliştirme projesi olarak kayıtlara geçti. İlk fazda 10 kuyudan günlük 10 milyon, ikinci fazda 40 kuyudan günlük 40 milyon metreküp doğal gaz üreteceğiz. Proje tam kapasiteye ulaştığında Türkiye’nin mevcut doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 30’unu tek başına karşılayacak. Bir başka ifadeyle keşfimiz, tüm konutların 35 yıllık doğal gaz ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasiteye sahip."

"Rekor bir zamanda projeyi bitirdik"

Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için sahada 50’den fazla geminin çalıştığını ve yanlarında da Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerinin olduğunu bildiren Dönmez, 10 bin kişinin Karadeniz gazını Cumhuriyetin 100. yılına yetiştirmek için canla başla çalıştığının altını çizdi.

Dönmez, bu süreçte Kovid, küresel kriz ve depreme rağmen rekor bir zamanda projeyi bitirdiklerini ifade ederek, "Bu proje için yurt dışında uzun yıllar çalışıp Türkiye’ye dönen onlarca mühendisimiz var. Babasının vasiyetini yerine getirmek için doğduğu topraklara yeniden dönen mühendisimizden, her türlü baskıya karşı koyarak Türk vatandaşlığına geçen yabancı çalışanlarımıza kadar herkes burada gecesini gündüzüne kattı. 100 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık meşalesinin yakıldığı yerlerden biri de Sakarya’ydı. Ve 100 yıl sonra bu kez büyük ve güçlü Türkiye’nin enerjide bağımsızlık meşalesi yine Sakarya’dan, Sakarya Gaz Sahası’ndan yükseliyor" diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Arayamazsınız dediler aradık, bulamazsınız dediler bulduk, çıkaramazsınız dediler çıkardık. Türkiye’nin enerjide bağımsızlık ateşi Filyos’tan dalga dalga tüm yurda yayılıyor.https://t.co/KV9P7MF0H8 pic.twitter.com/goFx4KfjmQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 20, 2023

Türkiye’nin yerli ve milli enerji hamlesinin baş mimarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilk günden bugüne kadar verdiği destekten ve gösterdiği liderlikten ötürü şükranlarını sunduğunu sözlerine ekleyen Dönmez, şöyle devam etti:

"Önceki dönem Enerji Bakanlarımıza, sahada ve masa başında binbir emekle çalışan Türkiye Petrolleri, BOTAŞ ve yüklenici firmalarımıza ve dualarıyla bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan 85 milyon vatandaşımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Karadeniz gazı hayırlı, uğurlu, bereketli olsun."