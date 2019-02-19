Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Bugün dünya genelinde 260 milyona yakın göçmen, 68 milyonun üzerinde yerlerinden edilmiş kişi ve 25 milyonu aşkın mülteci bulunuyor. Bu sayı, ekonomik nedenler yanında, açlık, kıtlık, iç savaşlar, terör saldırıları ve siyasi belirsizlikler gibi sebeplerle gün geçtikçe artıyor.

İnsanlar sadece daha iyi bir iş daha iyi standartlar için değil; hayatta kalabilmek, karınlarını doyurabilmek için göç ediyorlar. Çıkılan bu umut yolculukları ise çoğu zaman ölümle sonuçlanıyor. Altını çizerek söylüyorum, son 6 senede 18 binin üzerindeki kişinin hayatını kaybettiği Akdeniz'i mülteci mezarlığına dönüştüren bu çaresizliktir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: İnsanlar sadece daha iyi bir iş daha iyi standartlar için değil; hayatta kalabilmek, karınlarını doyurabilmek için göç ediyorlar.https://t.co/2efWvgitrB pic.twitter.com/WmH11sDOTU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Şubat 2019

"Filistinli mültecilere yardımları kesmek insanlık dışıdır"

Kaderlerini bir bot ile azgın dalgaların insafına bırakanlar bunu umutsuzluktan yapıyor. Her şeyini geride bırakmış bu insanları açık hava hapishanelerine mahkum etmek vicdanlara sığmaz. Hele hele bu insanların dramları üzerinden siyaset yapmak ön yargıları kaşıyarak siyasi rant peşine düşmek çok daha utanç vericidir. Filistinli mültecilere verilen yardımları kesmek, onları yokluk ve yoksullukla terbiye etmeye çalışmak da insanlık dışıdır. 70 yıldır evlerinden vatanlarından uzakta hayata tutunmaya çalışan insanları siyasi malzeme yapmak son derece yanlıştır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Göç, güvenlik boyutu da olan insani ve siyasi bir meseledir. Bu meselinin özünde adalet açığı ve empati eksikliği vardır.https://t.co/2efWvgitrB pic.twitter.com/blm9wyj4Af — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Şubat 2019

"Mevcut düzen göçe iten sebeplere çözüm üretemiyor"

Şayet bu meseleyi doğru bir değerlendirmeye tabi tutacaksak görünenle özellikle suyun altındaki kısma yani asıl problemlere odaklanmalıyız. Burada öncelikle şu tespiti yapmakta fayda görüyorum göç güvenlik boyutu da olan insani ve siyasi bir meseledir. Özünde adalet açığı ve empati eksikliği vardır. Bugün dünyanın en zengin toplumları ile en fakirlerini kimi zaman bir deniz kimi zaman bir nehir kimi zaman belli belirsiz bir sınır ayırıyor. Bir tarafta insanlar lüks içinde yaşarken sınırın diğer tarafında açlık kol geziyor. Bu ortamda göçü tamamen bitirmek mümkün değildir. Küresel sistem ise bu adaletsizliği daha da kurumsallaştırıyor. Mevcut düzen ne çatışmalara ne istikrarsızlıklara ne de göçe iten sebeplere hiçbir çözüm üretemiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Daha yüksek duvarlar inşa etmenin, daha fazla dikenli tel çekmenin düzensiz göçü önlemek için çözüm olmadığı aşikardır.https://t.co/2efWvgitrB pic.twitter.com/oJwWCpiUIO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Şubat 2019

Daha yüksek duvarlar inşa etmenin, daha fazla dikenli tel çekmenin düzensiz göçü önlemek için çözüm olmadığı aşikardır. Dünyada hak ihlalleri, çatışmalar sürdükçe, zenginle fakir arasındaki uçurum genişledikçe, göçmenler her zaman yeni yollara yöneleceklerdir.

"Varil bombaları üzerlerine yağdığı için topraklarını terk etmek zorunda kaldılar"

Acaba Afrika'nın altını, elması bütün bakırları kromları kimler tarafından bugüne kadar sömürüldü? Kimler tarafından bunlar oradan alınıp ülkelerine taşındı. Katliamlar kimler tarafından yapıldı? Tabi bunlar konuşulmuyor bunların hepsi ortada. Buralarda yüzbinler yeri geldi milyonlar öldürüldü. Burada şimdi göçü konuşanlar nereden hareketle konuşacak, buradan hareketle konuşacak. Benim ülkeme gelenler acaba keyifle mi geliyor? Varil bombaları üzerlerine yağdığı için ülkelerini evlerini topraklarını terk etmek zorunda kaldılar. O yüzden 3 milyon 600 bin Suriyeli benim ülkemde. Ve biz onlara ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz.

"Az gelişmiş ülkelere destek verme noktasında dünyanın bir numarası Türkiye'dir"

Uluslararası toplum çatışmalara son vermenin yollarını bulmaya mecburdur. Coğrafi uzaklık lüksünden bakma şansı yoktur. Milli gelire oranla az gelişmiş ülkelere en az gelişmiş ülkelere destek verme noktasında dünyanın bir numarası Türkiye'dir. Bunu biz söylemiyoruz OECD rakamları söylüyor. Çünkü biz bütün bu adımları atarken hep bir şeyi hedefledik. Eğer biz veren el olmazsak yarın aynı duruma biz de düşeriz. Dünyanın devasa bir köye dönüştüğü böylesi bir dönemde artık Avrupa'nın kaderi Afrika'nınkinden bağımsız değildir.

Öte yandan yoksulluk, kıtlık, iç savaşlar gibi sorunlar insan tacirlerine sömürebilecekleri uygun bir zemin sunuyor. Milli güvenliğimizi tehdit eden bu suç türüyle kararlı bir mücadele ortaya koymamız şarttır. Çözüm için mülteci botlarını batırmak sorunu çözümsüzleştirmek demektir. Bunun için göç meselesinin sağlıklı bir zemine oturtulması en çok batılı ülkelere yarayacaktır.

Sığınmacılar için kendi milli imkanlarımızla harcadığımız rakam, BM kriterlerine göre şu an itibarıyla 37 milyar doları aştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Tarihimiz boyunca bu millet hiçbir etnik unsura karşı soykırımda bulunmamıştır.https://t.co/2efWvgitrB pic.twitter.com/fbmSh3gicE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Şubat 2019

Dünyada şu anda, Batı'da özellikle sözde 'Ermeni soykırımı' adıyla bazı propagandalar yapılıyor. Biz de diyoruz ki bu tarihçilerin işidir. Hayatımız boyunca, tarihimiz boyunca, bu millet hiçbir zaman, hiçbir etnik unsura karşı bir soykırımda bulunmamıştır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Suriye kaynaklı göç probleminin tek çözüm yolu, mültecilerin bizim sınırlarımız içinde tutulması olarak görülemez.https://t.co/G7N2aRrxqf pic.twitter.com/gnWPMemIF3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Şubat 2019

Suriye kaynaklı göç probleminin tek çözüm yolu, mültecilerin bizim sınırlarımız içinde tutulması olarak görülemez. Yeni bir göç dalgası yaşanması halinde artık biz bunu tek başına göğüsleyemeyeceğiz. Krizin ilk yıllarında gündeme getirdiğim güvenli bölge formülü, Suriyeli mültecilerin geri dönüşleri için en pratik çözüm yoludur.

Kaynak: TRT Haber