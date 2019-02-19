31 Mart 2019 Yerel Seçimi aday listelerini teslim etme süresi saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Siyasi partiler, hem belediye başkan adaylarını hem de belediye meclis üyelerini belirlemek için son saatlere kadar hummalı bir çalışma yürüttü.

Belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyeliği listeleri ilçe seçim kurullarına bildirildi. Büyükşehir belediye başkan aday listeleriyse il seçim kurullarına verildi.

Geçici aday listeleri 22 Şubat’ta ilan edilecek

Bağımsız adaylar dahil geçici aday listeleri, il ve ilçe seçim kurullarınca 22 Şubat'ta ilan edilecek ve itirazlar başlayacak.

Sürecin tamamlanmasının ardından kesin aday listeleri, 3 Mart'ta ilan edilecek.

Kaynak: AA / TRT Haber