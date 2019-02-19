AK Parti ve MHP arasındaki görüşmeler, çalışmalar sona erdi ve Cumhur İttifakı’nın kapsamı genişledi. Buna göre, AK Parti ve MHP, 51 ilde tek başkan adayıyla seçim yarışına katılacak. Bu illerin 44’ünde AK Parti’nin, 7’sinde de MHP’nin adayı desteklenecek.

16 ilde adayını geri çeken MHP; Ağrı, Ardahan, Artvin, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Edirne, Giresun, Hakkari, Muş, Siirt, Sinop, Şırnak, Yalova, Bilecik ve Bolu'da MHP, AK Parti'nin adayını destekleyecek.

AK Parti de Kars, Kırklareli ve Iğdır'da adayını çekme kararı aldı.

Erdoğan ve Bahçeli'nin memleketleri Rize ve Osmaniye ile birlikte 21 ilde daha ortak aday ile seçime girilecek.

17 ilde AK Parti, 4 ilde MHP aday gösterecek.

AK Parti ile MHP, Cumhur İttifakı kapsamında 30 büyükşehirde iş birliğine gitti.

MHP aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in olduğu 27 büyükşehirde AK Parti'nin adaylarını destekleyecek.

AK Parti ise Adana, Mersin ve Manisa'da MHP'nin adayına destek verecek.

Meclis üyeleri de ortak çıkarılacak

Cumhur ittifakı sadece belediye başkan adaylarını kapsamıyor. AK Parti ile MHP, ittifak yaptığı yerlerde belediye meclis üyelerini de ortak çıkarma kararı aldı.

AK Parti'nin adayının desteklendiği yerlerde, MHP'nin belediye meclis üyesi adayları AK Parti listesinden, MHP'nin adayının desteklendiği yerlerde ise AK Partili belediye meclis üyeleri MHP listesinden seçime girecek.

Kaynak: TRT Haber