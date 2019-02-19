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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı
19 Şubat 2019 Salı 15:06 - Son Güncelleme 19 Şubat 2019 Salı 15:10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin ailesine taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin Kimar Kuzeyi mevkisinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Erdoğan, şehit Öznütepe'nin ailesine taziyelerini ileterek, başsağlığı diledi.
Kaynak: AA
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