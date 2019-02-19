Meclisin 27. Dönem Yasama Faaliyet Raporu'na göre TBMM Başkanlığına, 7 Temmuz 2018-15 Ocak 2019 tarihleri arasındaki yaklaşık 7 aylık sürede 49'u anlaşma, 1'i Bütçe Kanunu olmak üzere bin 561 yasa teklifi sunuldu.

20 kanun teklifi iade edilirken, komisyona havale edilen bin 461 kanun teklifinden 38'i ilgili komisyonlarda görüşülerek Genel Kurul gündemine alındı. 3'ü uluslararası anlaşmaların onaylanmasına dair olmak üzere, 16 kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı.

Yasama dokunulmazlıkları

26. Dönem'den, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 253 Başbakanlık Tezkeresi, 27. Dönem'e devredildi. Yeni dönemde Meclise bu kapsamda 195 Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ulaştı. Toplam 448 tezkere Karma Komisyona gönderildi.

26. Dönem'den intikal eden 268 Kanun Hükmünde Kararname ilgili komisyonlara havale edildi. Ayrıca 27. Dönem'in başında devam eden yetki kanunu kapsamında, 5 olağan Kanun Hükmünde Kararname daha Başkanlığa sunuldu ve komisyonlara gönderildi.

Komisyonlarda, toplam 273 Kanun Hükmünde Kararname var.

837 Meclis araştırması önergesi verildi

TBMM Başkanı'na bu dönemde 46 yazılı soru önergesi yöneltildi. Bunlardan 30'u süresi içinde cevaplandırıldı. 3 soru önergesinin süresi içinde cevaplandırılmadığı Gelen Kağıtlarda ilan edildi. 13 soru önergesinin yanıtlanması işlemleri sürüyor.

Yeni yasama döneminde 837 Meclis araştırması önergesi verildi. Bunlardan 2'si mükerrer olduğundan işleme konulmadı, 26'sı ise Anayasa ve İçtüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade edildi.

Bin 136 saatlik mesai

TBMM Genel Kurulunda, 27. Dönem'de 63 birleşim, 37 oturum yapıldı. Birleşimlerde toplam 519 saat 26 dakika çalışma yürütüldü ve bu çalışmalarda 30 bin 102 sayfa tutanak tutuldu.

27. Dönem'de tutanak tutulması istenen ihtisas komisyonları ve Meclis araştırması komisyonlarında 513 saat 54 dakika çalışma yapıldı. Bu çalışmalarda 9 bin 258 sayfa tutanak tutuldu.

Yeni dönemde Genel Kurul, komisyonlar ve diğer görevlerde bin 136 saat 29 dakika çalışıldı ve 40 bin 367 sayfa tutanak tutuldu.

Kaynak: AA