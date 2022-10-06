Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe 20:06Son Güncelleme: Kaynak: İHA, AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için bulunduğu Prag'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) zirvesi için gittiği Çekya’nın başkenti Prag’da temaslarına devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. Prag Kalesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
İki ülke, liderler düzeyinde en son olarak 2009 yılında görüşmüştü.
Etiketler: Ermenistan Nikol Paşinyan Recep Tayyip Erdoğan
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