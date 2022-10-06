Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Hulusi Akar ile Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov'ın görüşmesinde, tahıl sevkiyatı konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Tahıl sevkiyatının hızlandırılması konusunda alınabilecek ilave tedbirler değerlendirildi.