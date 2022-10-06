Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe 19:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü
[Fotoğraf: (MSB)]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile bir araya geldi. Görüşmede, tahıl sevkiyatı konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Hulusi Akar ile Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov'ın görüşmesinde, tahıl sevkiyatı konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Tahıl sevkiyatının hızlandırılması konusunda alınabilecek ilave tedbirler değerlendirildi.
1⃣ Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü. Tahıl sevkiyatı konusunda görüş alışverişinde bulunulan görüşmede;— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 6, 2022
- Tahıl sevkiyatının hızlandırılması konusunda alınabilecek ilave tedbirler değerlendirildi.#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/GN4LiFv5Zv
Etiketler: Hulusi Akar Ukrayna
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