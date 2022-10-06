Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe 18:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prag'da diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için bulunduğu Prag'da diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, İspanya Başbakanı Sanchez ve AB Komisyonu Başkanı Leyen ve Çekya Başbakanı Fiala ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı için bulunduğu Çekya'nın başkenti Prag'da Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi.
Prag Kalesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Erdoğan, bu görüşmenin ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti. İkili görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, AB Komisyonu Başkanı Leyen ve Çekya Başbakanı Fiala ile bir araya geldi.
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Etiketler: Bulgaristan Recep Tayyip Erdoğan
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