Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı için bulunduğu Çekya'nın başkenti Prag'da Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi.

Prag Kalesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Erdoğan, bu görüşmenin ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti. İkili görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, AB Komisyonu Başkanı Leyen ve Çekya Başbakanı Fiala ile bir araya geldi.

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