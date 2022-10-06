Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe 15:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev, Macron ve Paşinyan ile görüştü
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile ayaküstü sohbette bir araya geldi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
Son Haberler
- 16:04
- 15:59
- 15:52
- 15:45
- 15:26
Sıradaki Haber
Başörtüsü için anayasa hazırlığı pazartesi Cumhurbaşkanı'na sunulacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz