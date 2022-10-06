Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe 14:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Başörtüsü için anayasa hazırlığı pazartesi Cumhurbaşkanı'na sunulacak
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü konusunda Anayasa çalışmalarını pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacaklarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'ndaki açıklamaları sonrası Adalet Bakanlığı harekete geçti.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ çalışmayı yürütmek için Mevzuat Genel Müdürlüğünü görevlendirdi. Başörtüsü düzenlemesine yönelik anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili teknik çalışmalara başlandı.
Bakan Bozdağ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, pazartesi gününe kadar anayasa çalışmasını Cumhurbaşkanı'na sunmayı planladıklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği çağrısında bulunmuş, Adalet Bakanlığı'nın çalışmayı süratle tamamlaması talimatını vermişti.
Etiketler: Anayasa Başörtüsü Bekir Bozdağ Recep Tayyip Erdoğan
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