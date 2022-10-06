Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'ndaki açıklamaları sonrası Adalet Bakanlığı harekete geçti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ çalışmayı yürütmek için Mevzuat Genel Müdürlüğünü görevlendirdi. Başörtüsü düzenlemesine yönelik anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili teknik çalışmalara başlandı.

Bakan Bozdağ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, pazartesi gününe kadar anayasa çalışmasını Cumhurbaşkanı'na sunmayı planladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği çağrısında bulunmuş, Adalet Bakanlığı'nın çalışmayı süratle tamamlaması talimatını vermişti.