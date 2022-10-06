Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'un kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünü kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu sözleri kullandı:

"İstanbul'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılını kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ülkemizin istiklal ve istikbali için göğsünü siper etmiş tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum."