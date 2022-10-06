Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe 18:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı
[Fotoğraf: Arşiv]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'un kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünü kutladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu sözleri kullandı:
"İstanbul'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılını kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ülkemizin istiklal ve istikbali için göğsünü siper etmiş tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum."
İstanbul’umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılını kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ülkemizin istiklal ve istikbali için göğsünü siper etmiş tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) October 6, 2022
Etiketler: Fuat Oktay İstanbul
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