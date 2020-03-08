AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelerle bir araya geldi.

Eker, terör örgütü PKK'nın en büyük Kürt düşmanı olduğunu belirterek, annelerin başlattığı bu eylemin saygı duyulacak, alkışlanacak bir mücadele olduğunu vurguladı.

Eker, konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefon ile aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti devam eden Diyarbakır annelerine hitap etti.

İletişim Başkanlığı, Twitter hesabından görüşmenin görüntüleri paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır annelerini 6 ayı aşkın süredir verdikleri kutlu mücadele dolayısıyla tebrik ederek, şöyle konuştu:

"Gerçekten sizler, yavruları kucağından alınmış anneler olarak 6 aydır farklı bir çile çekiyorsunuz. Bu çileye sabırla göğüs gerdiniz. Bunun yanında da çok ciddi bir direnişi, tarihin kayıtlarına düştünüz.

Dünyada insan haklarını savunduğunu söyleyenlerden Diyarbakır'a gelenleri görmedik ama sizler dik durdunuz, onurlu duruşunuzu devam ettirdiniz. Bu süreç içinde Allah'ın izni ile yavrular teker teker gelmeye başladı. Temennimiz odur ki bir an önce bu yavrulara bütün anneler, babalar kavuşur. Sizleri tebrik ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun."