Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen tatbikata, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığından iki komando kolu, Özel Kuvvetler Komutanlığından bir Özel Kuvvet Timi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir SAT personeli ile katılıyor.

Al Hares Al Mane-2020 (Yenilmez Nöbetçi) Tatbikatı, Katar'ın ev sahipliğinde başladı. Türkiye tatbikata Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet K.lığı’ndan iki Komando Kolu, Özel Kuvvetler K.lığı’ndan bir Özel Kuvvet Timi, Deniz Kuvvetleri K.lığı’ndan bir SAT personeli ile katılıyor. pic.twitter.com/owv95WIluJ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 8, 2020

Katar Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, tatbikata Arap ve yabancı birçok ülkenin yanısıra Tükiye de katılıyor.

Katar'dan İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Gücü ve Emirlik Muhafızlarından oluşan ortak ekibin katılacağı tatbikat 8-27 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Türk Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise, "Tatbikatın maksadı kara, deniz ve havada meydana gelebilecek muhtelif terör eylemlerine karşı mücadelede birleşik ve müşterek harekat ortamında işbirliğini geliştirmek ve dost ülke silahlı kuvvetleriyle güvenlik konularında birlikte çalışabilirlik yeteneğini artırmaktır." denildi.