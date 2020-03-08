Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinesinde gerçekleştirilen 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan bilim insanları Türkiye'ye döndü.

4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi 30 günde tamamlandı. Beyaz Kıta'da 15 proje gerçekleştiren 23 kişilik ekip, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda aileleri tarafından karşılandı.

TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü, 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Doç. Dr. Burcu Özsoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bilim seferinin, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve TÜBİTAK MAM KARE koordinesinde gerçekleştirildiğini hatırlattı.

4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ni başarıyla tamamladıklarını belirten Özsoy, bundan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özsoy, sefer ekibinin tüm projelerinin başarıyla gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Bilim insanlarımız, bize iklim değişikliğiyle ilgili çok ciddi mesajlar getirdiler. Son 15-20 yıldır deniz buzuyla kaplı deniz alanlarının açıldığına şahit olduk. Bundan dolayı gemi üzerinde 5-6 günde geçilecek rota 12 saatte geçildi. Bunlar bir anlamda üzücü olsa da bizim bilim insanlarımızın buna şahit olması ve sahada bu çalışmaları yapması bizim için gurur verici." diye konuştu.

Özsoy, seferin Türk Hava Yolları, TÜBİTAK, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İGA Hava İşletmesi ve Türksat sponsorluğunda gerçekleştiğini belirterek, sponsorlara bilim dünyasına sağladığı destek için teşekkür etti.

"Projelerimiz bütün bilim dallarına hitap ediyor"

4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Prof. Dr. Ersan Başar da geçici Türk bilim kampının konuşlandığı Horseshoe Adası'nda yaklaşık bir ay bilimsel çalışma yürüttüklerini belirterek, 15 projeyi başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hava şartlarının bu yıl Antarktika ve kutup bölgelerinde sıcak olmasından dolayı seferin erken tamamlandığına dikkati çeken Başar, şunları kaydetti:

"24 kişiden oluşan ekibimiz, yer bilimleri, canlı bilimleri ve deniz bilimleri alanında toplam 15 proje yürüttü. 3 farklı Küresel Seyir Uydu Sistemi kurulması, meteoroloji sistemimiz güncellenerek geliştirilmesi, gölde, buzda, yosunda ve taş örneklemeleri projelerimizden bazılarıydı. Projelerimiz aslında bütün bilim dallarına hitap ediyor."

Antarktika'da bilimsel çalışma gerçekleştirmenin doğa şartlarından dolayı çok zor olduğuna işaret eden Başar, "Bilim insanlarının bu zorlu şartlarda çalışmaya iten motivasyon ise insanlığa sunduğu bilimsel veriler oluyor. Biz de ülkemize yakışır bir şekilde seferimizi tamamladık ve gelecek yıl ki seferimizin hazırlıklarına bu gün itibarıyla başlamış olduk." ifadelerini kullandı.

4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan Mustafa Kemal Paşa Ortaokulundan İngilizce öğretmeni Canan Evecen de sefer tecrübelerini öğretmen arkadaşlarıyla ve öğrencileriyle paylaşacağını dile getirdi.

[İngilizce öğretmeni Canan Evecen]

Evecen, öğrencilerinden hayallerindeki Antarktika'yı çizmelerini istediği belirterek, "Şimdi, onların çizdikleriyle benim orada çektiğim fotoğrafları birleştirip sergi açmak istiyorum. Ayrıca sefer günlüklerimden oluşan yazılarımı da kitap haline getirmeyi planlıyorum." ifadelerini kullandı.