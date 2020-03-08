Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından İstanbul'da düzenlenen "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" programına katıldı.

Kürsüye çıkmadan önce 7 şehit annesinin yer aldığı video gösterilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, videoyu izlerken duygusal anlar yaşadı.

Cumhurbaşkanı konuşmasında da şehit annesi ve eşi olmanın özel bir statü olduğuna vurgu yaptı:

Erdoğan, “Bize düşen görev şehitlerimizin emanetlerine devlet ve millet olarak en iyi şekilde sahip çıkmaktır. Hamdolsun ülkemizde bu konuda oldukça güçlü bir sistem kurduk. " dedi.

"Suriye'deki krize baktığınızda kadın ve çocukları göreceksiniz"

Savaşlardan kıtlıklara kadar her krizin en ağır faturasını kadınların ödediğini söyleyen Erdoğan, Suriye'de savaşta hayatı kaybedenlerin önemli bir bölümünü kadın ve çocukların oluşturduğuna değindi:

“Suriye'de uzun yıllardır süren insani krize baktığınızda çoğunlukla kadın ve çocukları göreceksiniz. Evlerinden edilenlerin sığındığı kamplarda aynı manzarayı göreceksiniz. Sınırlarımızda yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin önemli bölümü yine kadın ve çocuklardan oluşuyor.”

"Vicdanları nasır tutmuş dünyanın 8 Mart'ı kutlaması riyakarlıktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası topluma yönelik de eleştirileri oldu. "Vicdanları nasır tutmuş bir dünyanın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlaması riyakarlıktır." dedi.

“Diyarbakır’da HDP’nin kapısı önünde gözleri yaşlı annelerin 6 ayı aşkın bir zamandır dağa kaçırılan yavrularını bekleyenleri, acaba dünya kadınlar gününü kutlayanlar gelip de o anneleri ziyaret ettiler mi? Etmediler.”