Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Terör örgütünde çözülme sürüyor: 5 terörist teslim oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığı, 4 teröristin ikna yoluyla, 1 teröristin ise örgütten kaçarak Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütünde ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor. Emniyet ve Jandarma birimlerinin ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünde çözülme devam ediyor.
Bu kapsamda bugün Emniyet ve Jandarma birimlerinin ikna çalışması neticesinde; 4 terörist ikna yoluyla, 1 terörist ise örgütten kaçarak Şırnak Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.
Bu yıl ikna yoluyla teslim olanların sayısı 55
Böylelikle bu yıl terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 55’e yükseldi.
Etiketler: son dakika emniyet jandarmaSon Güncelleme: 8 Mart 2020 Pazar 19:22
Son Haberler
- 20:00
- 18:58
- 18:44
- 18:36
- 18:10
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'u ülkemize kazandırmakta kararlıyız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz