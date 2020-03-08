Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'nde konuştu.

Kadınlarımızı ötekileştiren faşist zihniyete izin vermeyeceğiz.

"Hayatınızda sizin böyle bir otoyol yapmışlığınız var mı?"

Sadece bitirdiğimiz yollar bile Türkiye'nin nereden nereye geldiğini somut olarak ispatlıyor. Bugün Kuzey Marmara Otoyolu'nun 29,5 kilometre uzunluğundaki Kınalı-Çatalca kısmını sizlere hizmete sunuyoruz. Bu güzergah Kuzey ve Güney Marmarayı Batı Anadolu'ya bağlıyor. Araçlar Bursa ve İzmir'e kadar seyahat edebilecek. Çıkmış birileri, 'İsraf, israf, israf' diyor. Ne israfı? Hayatınızda sizin böyle bir otoyol yapmışlığınız var mı?

"Millet Kütüphanemizi 120 bin kişi ziyaret etti"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki Millet Kütüphanemizi şimdiye kadar 120 bin kişi ziyaret etti.

"Kanal İstanbul Projesi en yakın zamanda ihaleye çıkıyor"

Kanal İstanbul Projesi de en yakın zamanda ihaleye çıkıyor. 2011 yılında ilk kez milletimizle paylaşitığımız bu projeyle ilgili olarak her türlü etüt çalışmasını yaptırdık. Bugüne kadar 11 farklı üniversiteden ve çeşitli kamu kurumlarına mensup 200'e yakın bilim adamı bu projeyi inceledi. Kanal İstanbul, ufku dar, vizyonu dar, ön yargılarının esiri olmuş bazı çevrelerin insafına bırakılmayacak kadar önemlidir. Bu proje Türkiye'nin stratejik gücüne çarpan etkisi yapacaktır. İstanbul ve Türkiye'ye hizmette hiçbir engel tanımıyor, hiçbir mazerete izin vermiyoruz. Tek derdimiz bu ülkeye uzun yıllar hizmet edecek eserler üretmek. Birileri istemese de Kanal İstanbul'u ülkemize kazandırmakta kararlıyız. Türkiye, ayağına vurulan prangalardan bizim zamanımızda kurtulmuştur.

[Kanal İstanbul Projesi] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'u ülkemize kazandırmakta kararlıyız. En yakın zamanda ihaleye çıkılacak.https://t.co/sAw1VQbdNZ pic.twitter.com/dUTwjfFoSX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 8, 2020

(IMF) Bir daha o kapıları çalmak bizim kitabımızda yok.

15 Temmuz'da FETÖ gereken tokadı yedi. Artık o yollara kolay kolay başvuramayacaklar.