Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye’nin Kahraman Kadınları" programında, Türkiye'nin ve dünyanın tüm kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

Şehitlerin annelerine, eşlerine ve çocuklarına sevgi ve saygılarını sunan Erdoğan, şehit annelerinin röportajlarının yer aldığı kısa filme değinerek, "Az önce ekranda, perdede onların o duygu dolu tespitlerini, ifadelerini dinledik, izledik. Ne mübarek anneler ve ne güzel ifadeler..." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Rabbimiz, şehitlerimizi cennetle müjdeliyor"

Bizim inancımızda şehadet nasıl en yüksek mertebeyse, şehit annesi, eşi ve çocuğu olmak da aynı şekilde özel bir statüdür. Rabbimiz, şehitlerimizi cennetle müjdeliyor. Bize düşen görev de şehitlerimizin geride bıraktıkları emanetlerine devlet ve millet olarak en iyi şekilde sahip çıkmaktır. Hamdolsun ülkemizde bu konuda oldukça güçlü bir sistem kurduk. Şehitlerimizin özellikle yakınlarının istihdamdan eğitim öğretime kadar tüm meselelerini çözmeye çalışıyoruz. Bu ülkenin, milletimizin her bir ferdinin özellikle de şehitlerimizin ailelerinin, annelerinin, babalarının, eşlerinin ve çocuklarının dualarıyla ayakta durduğuna tüm kalbimle inanıyorum.

Toprak normalde baktığınız zaman tarladır, arazidir ama şehit kanlarıyla yoğrulduğu zaman onun adı vatandır. İşte üzerinde bulunduğumuz bu vatanı vatan yapan, o şehitlerimizin kanlarıdır. Arif Nihat Asya'nın mısralarında ifade ettiği gibi şehitler tepesini bekleyen kahramanlarımız var oldukça bu ülkede bayrağımızı indirmeye, ezanlarımızı susturmaya, istiklalimizi elimizden almaya, istikbalimizi karartmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Biz göremesek de şehitlerimizin diri olduğunu ve onlarla tekrar bir araya geleceğimizi, ruz-i mahşere kadar bizimle yol yürüyeceklerini biliyoruz.

"Kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 34,9'a yükselmiştir"

Kadınlara göstereceğimiz saygı tüm insanlık adınadır. Erkek olarak kendimiz için ne istiyor, bekliyorsak kadınlar için de aynı duygular içinde olmamız gerekiyor.

Tüm mevzuatımızda kadınların haklarını korumaya, ayrımcı uygulamaları ortadan kaldırmaya yönelik çok ciddi düzenlemeler yaptık. Kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 27,9'dan yüzde 34,9'a toplam istihdamdaki kadın oranı yüzde 25,3'ten yüzde 28,8'e yükselmiştir. İnşallah milletimizi kadınıyla erkeğiyle bir bütün olarak 'Büyük ve Güçlü Türkiye' hedefimize ulaştıracağız.

"Ey Yunanistan sana sesleniyorum, sen de kapılarını aç"

Suriye'de hayatını yitiren 1 milyona yakın insandan çok önemli bir bölümü kadın ve çocuk olduğu halde bu konuya kimsenin güçlü bir şekilde dikkat çektiğini görmedik, duymadık, bilmiyoruz. Avrupa kapılarına dayanan 100 binlerce insan içindeki kadınlara yapılan eziyetleri, önlerine dikilen tel örgüleri, dövülerek, hatta vurularak geri gönderilme çabalarını kimsenin kınadığını işitmedim. Ey Yunanistan sana sesleniyorum, sen de kapılarını aç, gitsinler diğer Avrupa ülkelerine. Biz size bu böyle giderse kapıları açacağız dedik siz inanmadınız. Adil bir yük paylaşımı istiyoruz. Biz buna ortak arıyoruz bizde hala 3,5 milyon mülteci var, 1,5 milyon da kapımıza dayandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan sen de kapılarını aç sığınmacılar Avrupa’nın diğer ülkelerine gitsin. Biz size bu böyle giderse kapıları açacağız dedik siz inanmadınız.https://t.co/xSBrysUcjq pic.twitter.com/BtluN60PxM — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 8, 2020

"İnşallah daha farklı neticelerle Belçika'dan döneriz"

Belçika'da AB'nin yetkilileriyle bir toplantım var. Temenni ederim ki daha farklı neticeler alarak inşallah Belçika'dan döneriz. Derdimiz üzüntü ve iyi niyet beyanlarının dışında kayda değer bir görüntü ortaya koymak. 4 milyonu bulan sığınmacıya yüksek insani standartları sağladığımızı kimse inkar edemez. 40 milyar dolar harcadık, ABD'den 3 milyar euro geldi.

Suriye topraklarını işgal etmek gibi bir amacımız yoktur. Tek gayemiz ülkemizde yaşayan 3,6 milyon Suriyeli ile sınırlarımıza dayanan 1,5 milyon İdlibli'nin güvenle evlerine dönüşlerini sağlayacak ortamı tesis etmektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek gayemiz ülkemizde yaşayan 3,6 milyon Suriyeli ile sınırlarımıza dayanan 1,5 milyon İdlibli'nin güvenle evlerine dönüşlerini sağlayacak ortamı tesis etmektir.https://t.co/xSBrysUcjq pic.twitter.com/L81t2OuJQ3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 8, 2020

Rejimin Rusya ile yaptığımız anlaşmayı bozması halinde şiddetli bir şekilde bir daha bu zalimlerin üzerine gideceğiz. Biz bu anlaşmayı sadece İdlib'deki krizin daha fazla kan dökülmeden çözümünü sağlamak umuduyla yaptık.