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Yaslandığı duvar yıkılınca düşüp öldü
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da, üç katlı binanın teras katından yaslandığı balkon duvarının yıkılması sonucu düşen kadın hayatını kaybetti.
Battalgazi ilçesi Üçbağlar Mahallesi'nde 3 katlı binanın teras katındaki balkon duvarına yaslanan 66 yaşındaki Zeynep Şavur, duvarın yıkılması sonucu düştü.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Şavur'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin arından Şavur'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Etiketler: hayatını kaybetti Duvar yıkıldıSon Güncelleme: 8 Mart 2020 Pazar 16:24
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