Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sadece yeni bir yılı karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz.

Şimdi 2022’de gece gündüz çalışarak ülkemize kazandırdıklarımızın kısa bir özetini, hizmetkârı olmaktan şeref duyduğumuz milletimizle paylaşma vakti…

İlk Evim İlk İş Yerim Projesi ile Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlattık. İlk etapta 5 bin 615 konutun temelini attık.

İlk Evim İlk İş Yerim Projesi ile Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlattık. İlk etapta 5 bin 615 konutun temelini attık. pic.twitter.com/8IQZYENzib — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 31, 2022

Tam 45 bin afet konutu ile 20 bin sosyal konutu tamamladık.

Tam 45 bin afet konutu ile 20 bin sosyal konutu tamamladık. pic.twitter.com/x0mWjOrWHb — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 31, 2022

49 millet bahçesini tamamlayarak hizmete açtık. Böylece millet bahçelerinin toplam sayısını 152’ye ulaştırdık. Halen 310 projenin yapım çalışması sürüyor.

49 millet bahçesini tamamlayarak hizmete açtık. Böylece millet bahçelerinin toplam sayısını 152’ye ulaştırdık. Halen 310 projenin yapım çalışması sürüyor. pic.twitter.com/86RFcrK91l — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 31, 2022

İstanbul’umuzda 100 anaokulu tamamladık ve yavrularımızla ailelerinin hizmetine sunduk.

İstanbul’umuzda 100 anaokulu tamamladık ve yavrularımızla ailelerinin hizmetine sunduk. pic.twitter.com/eLOOL47nL6 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 31, 2022

5 milyon metrekare parkı, 1.615 kilometre bisiklet yolunu, 1.200 kilometre yeşil yürüyüş yolunu hizmete aldık.

5 milyon metrekare parkı, 1.615 kilometre bisiklet yolunu, 1.200 kilometre yeşil yürüyüş yolunu hizmete aldık. pic.twitter.com/Kyh9zQ2pTQ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 31, 2022

Kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettik. 79 bin 850 bağımsız birimdeki dönüşüm için vatandaşlarımıza 1,6 milyar TL kira yardımında bulunduk.

Kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettik. 79 bin 850 bağımsız birimdeki dönüşüm için vatandaşlarımıza 1,6 milyar TL kira yardımında bulunduk. pic.twitter.com/lK5YtrZYIW — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 31, 2022

Plastik poşet kullanımını yüzde 65 oranında azalttık. Böylece 550 bin ton atığın oluşumunu engelledik.

Yeni tescillerle birlikte toplam anıt ağaç sayımızı 10 bin 285’e ulaştırdık. Korunan alan oranımızı %12,58’e çıkardık. “Çölleşme ve Erozyona Dur De” kapsamında 100 bin fidanı toprakla buluşturduk. Doğal sit alanlarımızda toplam 24 bin metrekare çevre düzenlemesi yaptık.

Korunan alan oranımızı %12,58’e çıkardık. “Çölleşme ve Erozyona Dur De” kapsamında 100 bin fidanı toprakla buluşturduk. pic.twitter.com/guRYHYGUKJ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 31, 2022

Türkiye’nin ilk İklim Şûrası’nı gerçekleştirdik. 6 otomatik meteoroloji gözlem istasyonu kurduk.

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