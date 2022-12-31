Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi 05:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
SGK merkezleri bugün de açık olacak
Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezleri, borçlanma başvuruları için bugün de açık olacak.
EYT düzenlemesine ilişkin SGK müdürlüklerinin önünde yoğunluk yaşanıyor.
Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan (SGK) yapılan açıklamaya göre, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezleri, borçlanma başvurularının alınması adına bugün de açık olacak.
Kurumlar, 09:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında hizmet verecek.
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