EYT düzenlemesine ilişkin SGK müdürlüklerinin önünde yoğunluk yaşanıyor.

Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan (SGK) yapılan açıklamaya göre, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezleri, borçlanma başvurularının alınması adına bugün de açık olacak.

Kurumlar, 09:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında hizmet verecek.