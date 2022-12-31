Evcil hayvanlara mikroçip uygulaması için tanınan süre bugün sona erecek.

1 Ocak 2021'den bugüne kadar 1 milyon 300 bine yakın kedi, köpek ve gelincik, kayıt altına alındı.

Evcil hayvanına çip taktırmayanlara 3 bin 642 lira, mikroçip taktırdıktan sonra evcil hayvanını sokağa bırakanlara da 6 bin 72 lira idari para cezası uygulanacak.

Beyanname doldurana yaptırım yok

31 Aralık tarihine kadar hayvan sahiplerinin il veya ilçe müdürlüklerine başvurarak beyanname ile başvurmaları halinde, mikroçip uygulamasının ve kayıt işleminin takip eden süreç herhangi bir yasal yaptırım uygulanmadan tamamlanabilecek.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, vatandaşların herhangi bir cezai yaptırımla karşı karşıya kalmaması için şunları söyledi:

"Özellikle bir beyanname var bu beyannameyi doldurarak en azından 31 Aralık tarihine kadar önümüzdeki yıl içerisinde cezai yaptırımla karşılaşmadan kedi ve köpeğine mikro çip takabileceklerdir."