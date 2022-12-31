Büyükelçiler Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı
Resmi Gazete'de yer alan Büyükelçiler Kararnamesi ile 9 ülkeye büyükelçi atandı. Sayıştay Savcılığına Recep Çevik, Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliklerine ise Faruk Bilir ile Şaban Baba seçildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Brezilya Federatif Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat Yavuz Ateş, Somali Federal Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Vatikan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Tacikistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Emre Zeki Karagöl,
merkeze alındı.
Brezilya Federatif Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Halil
İbrahim Akça, Somali Federal Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine İbrahim Mete Yağlı, Vatikan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ufuk Ulutaş, Tacikistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Yurtdışı
Tanıtım Genel Müdür Yardımcısı Umut Acar atandı.
Karadağ Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Songül Ozan, Hollanda Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Şaban Dişli, Romanya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Füsun Aramaz, Fildişi Sahili Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Havva Yonca Gündüz Özçeri, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mustafa
Osman Turan, merkeze alındı.
Karadağ Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Denizcilik, Havacılık ve
Hudut Genel Müdür Yardımcısı Barış Kalkavan, Hollanda Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Selçuk Ünal, Romanya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Kuzey Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Özgür Kıvanç Altan, Fildişi Sahili Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Batı Afrika Genel Müdür Yardımcısı Deniz Erdoğan Barım, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine,
Amerika Genel Müdür Yardımcısı Ramis Şen atandı.
Sayıştay Savcılığına atama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Sayıştay Savcılığına Recep Çevik atandı.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliklerine ise Faruk Bilir ile Şaban Baba seçildi.
Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince gerçekleştirildi.
- 03:42
- 03:29
- 02:54
- 01:57
- 01:38