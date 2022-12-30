Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma 22:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sahil Güvenlik bir haftada 1007 düzensiz göçmeni kurtardı
Sahil Güvenlik Komutanlığı, bir haftada 1007 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıkladı.
Komutanlıktan yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 23-29 Aralık'ta gerçekleşen 31 olayda 1007 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Açıklamada, 3 göçmen kaçakçısı şüphelisinin yakalandığı bilgisi de verildi.
Etiketler: Sahil Güvenlik Düzensiz Göçmenler
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